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14 июня, 09:13

Больше трети всех зачатий заканчиваются выкидышем, заявил гинеколог

Врач Иваха заявил, что больше трети всех зачатий заканчиваются выкидышем

Каждая десятая беременность заканчивается выкидышем на раннем сроке. Речь в данном случае идёт о ситуациях, когда пациентка уже сделала УЗИ и чётко определяется сердцебиение ребёнка, которое аппарат фиксирует уже на пятой-шестой неделе. Об этом рассказал акушер-гинеколог Станислав Иваха.

"Около 10% таких беременностей прерываются самопроизвольно до 12 недель. Кроме того, выкидыш может произойти и после 12 недель. Но там процент небольшой. От 1 до 5%. Все неблагоприятные события, случившиеся после 22 недель, будут считаться уже родами", — написал он в телеграм-канале.

В половине случаев неразвитие беременности объясняется генетической предрасположенностью. Также могут влиять инфекционные заболевания, иммунологические факторы, чрезмерные физические нагрузки, сделанные ранее аборты, вредные привычки.

Врач добавил, что в целом 30–40% всех зачатий завершаются выкидышем. Иногда женщина даже не знает, что была беременность, и думает, что просто месячные пришли с задержкой. Доктор посоветовал при планировании потомства всегда обращаться в клинику, чтобы оценить состояние своего здоровья.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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