Захарова: Запад взрастил в Киеве монстра, который никому не будет подчиняться

Запад в лице киевского режима взрастил монстра, который обладает огромным количеством оружия и денег и теперь никому не будет подчиняться. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они пришли как некие свободолюбивые ребята, чуть ли не скауты, может быть, недалёкие, необразованные, без опыта, но искренние — так они подавались. Вот такая сборная солянка, сборная команда ребят-спасателей, которые будут спасать Украину. А теперь это международная банда головорезов", — отметила дипломат в эфире "Радио Sputnik".

Эти головорезы, по словам Захаровой, обладают огромным количеством оружия, колоссальным количеством денег и "паспортами всех стран".

"И теперь этот монстр никому не будет подчиняться. Никому", — заключила она.