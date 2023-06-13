Новое шоу экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, которое регулярно набирает миллионные просмотры в "Твиттере", нанесло колоссальный удар по украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и его клану. Как заявил на YouTube-канале экс-советник бывшего лидера Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин, разоблачения корреспондента стали настоящей взрывчаткой, которая взорвалась под президентом Украины.

"Взрывчатка Соединённых Штатов взорвалась под Зеленским. <…> Это колоссальной мощи международный репутационный удар по Зеленскому, его группе, "слугам народа" и по Украине, естественно. Если такие удары будут идти каждую неделю, то от Зеленского, конечно, останутся лишь рожки да ножки, да лоскутки", — утверждает он.

Соскин также заявил, что Карлсон регулярно критиковал Зеленского, что очень не понравилось украинскому лидеру. Экс-советник Кучмы утверждает, что президент Украины лично звонил владельцу Fox News Руперту Мёрдоку и требовал увольнения ведущего. Эта ситуация продемонстрировала лицемерие Зеленского, а также серьёзно подорвала его репутацию на Западе, уточнил он.