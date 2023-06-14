Система tax free в России заработала ещё на 8 пунктах пропуска

Правительство РФ решило увеличить количество пунктов пропуска, где предоставляется услуга tax free. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передаёт пресс-служба кабмина.

"Правительство расширило перечень пунктов пропуска, где предоставляется услуга tax free. Иностранные туристы смогут вернуть НДС (налог на добавленную стоимость) за купленные товары ещё в восьми пунктах пропуска", — отмечается в сообщении.

Так, теперь услуга будет доступна в Бурятии (Кяхта и Улан-Удэ), Забайкальском (Забайкальск и Чита), Красноярском (Красноярск) и Приморском краях (Краскино), а также в Амурской (Благовещенск) и Иркутской областях (Иркутск).

В правительстве уверены, что благодаря нововведению получится усилить рост занятости в сфере розничной торговли и туристической индустрии, а также увеличить предпринимательскую активность и объём производства товаров, которые востребованы у иностранных туристов.