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14 июня, 09:24

Система tax free в России заработала ещё на 8 пунктах пропуска

Правительство РФ расширило перечень пунктов пропуска с системой tax free

Правительство РФ решило увеличить количество пунктов пропуска, где предоставляется услуга tax free. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передаёт пресс-служба кабмина.

"Правительство расширило перечень пунктов пропуска, где предоставляется услуга tax free. Иностранные туристы смогут вернуть НДС (налог на добавленную стоимость) за купленные товары ещё в восьми пунктах пропуска", — отмечается в сообщении.

Так, теперь услуга будет доступна в Бурятии (Кяхта и Улан-Удэ), Забайкальском (Забайкальск и Чита), Красноярском (Красноярск) и Приморском краях (Краскино), а также в Амурской (Благовещенск) и Иркутской областях (Иркутск).

В правительстве уверены, что благодаря нововведению получится усилить рост занятости в сфере розничной торговли и туристической индустрии, а также увеличить предпринимательскую активность и объём производства товаров, которые востребованы у иностранных туристов.

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Напомним, систему tax free ввели в нашей стране ещё в 2018 году. Вернуть НДС с покупок в России могут граждане всех стран, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. При этом в 2021 году систему хотели расширить на всю страну.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба моста "Амур" / Пресс-служба филиала КОО

Николь Вербер
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