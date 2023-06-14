Система tax free в России заработала ещё на 8 пунктах пропуска
Правительство РФ расширило перечень пунктов пропуска с системой tax free
Правительство РФ решило увеличить количество пунктов пропуска, где предоставляется услуга tax free. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передаёт пресс-служба кабмина.
"Правительство расширило перечень пунктов пропуска, где предоставляется услуга tax free. Иностранные туристы смогут вернуть НДС (налог на добавленную стоимость) за купленные товары ещё в восьми пунктах пропуска", — отмечается в сообщении.
Так, теперь услуга будет доступна в Бурятии (Кяхта и Улан-Удэ), Забайкальском (Забайкальск и Чита), Красноярском (Красноярск) и Приморском краях (Краскино), а также в Амурской (Благовещенск) и Иркутской областях (Иркутск).
В правительстве уверены, что благодаря нововведению получится усилить рост занятости в сфере розничной торговли и туристической индустрии, а также увеличить предпринимательскую активность и объём производства товаров, которые востребованы у иностранных туристов.
Напомним, систему tax free ввели в нашей стране ещё в 2018 году. Вернуть НДС с покупок в России могут граждане всех стран, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. При этом в 2021 году систему хотели расширить на всю страну.
ТАСС / Пресс-служба моста "Амур" / Пресс-служба филиала КОО