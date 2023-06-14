В ЛНР выявили базу ВСУ, на которой шла подготовка к диверсиям

В ЛНР обнаружена база ВСУ, на которой шла подготовка к диверсиям и было налажено массовое производство самодельных взрывных устройств. Об этом сообщили в Росгвардии.

"Подпольное производство было организовано в одном из гаражных кооперативов. Несколько гаражей, связанных сетью подземных ходов, усеяны вскрытыми боеприпасами и минами различного типа. Найденные плакаты с подробными тактико-техническими характеристиками военной техники указывают на подготовку диверсий", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Также в логове ВСУ найдены европейские автомобильные номера и лозунги на польском языке.