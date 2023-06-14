Чиновник попался на пытках босса кипятком, цепью и электрошокером
Госслужащего в Японии отстранили за пытки босса кипятком, цепью и электрошокером
В японском городе Осака 48-летний сотрудник Департамента архитектуры был отстранён от работы за то, что жестоко обходился с собственным начальником. Об этом сообщает телеканал NHK.
В учреждении японец отвечал за демонтаж и эвакуацию брошенных велосипедов. Стало известно, что в 2021 году он бил начальника в грудь и по лицу, поливал кипятком, приставлял к его телу электрошокер и наносил удары велосипедной цепью. По словам сотрудника, его раздражало отношение начальника к работе, а сейчас он раскаивается в том, что применял насилие. На данный момент начальник уже находится на пенсии. Кроме того, агрессивный чиновник публично угрожал убить трёх своих коллег.
Мэрия Осаки уже заявила, что подобные действия сотрудника подрывают доверие к власти. В Японии отстранение от должности считается самым строгим наказанием для государственных служащих.
Ранее Лайф рассказывал, что сотрудника Ozon уволили после интервью, в котором он рассказал о проблемах компании. Мужчина объяснил, что на самом деле увольнение связано с его борьбой за улучшение условий труда и требованием повышения зарплаты.
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