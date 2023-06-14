Чиновник попался на пытках босса кипятком, цепью и электрошокером

В японском городе Осака 48-летний сотрудник Департамента архитектуры был отстранён от работы за то, что жестоко обходился с собственным начальником. Об этом сообщает телеканал NHK .

В учреждении японец отвечал за демонтаж и эвакуацию брошенных велосипедов. Стало известно, что в 2021 году он бил начальника в грудь и по лицу, поливал кипятком, приставлял к его телу электрошокер и наносил удары велосипедной цепью. По словам сотрудника, его раздражало отношение начальника к работе, а сейчас он раскаивается в том, что применял насилие. На данный момент начальник уже находится на пенсии. Кроме того, агрессивный чиновник публично угрожал убить трёх своих коллег.