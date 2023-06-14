В Федерации футбола Камеруна объяснили причину отказа от матча с российской сборной
Джунан: Отказ от игры со сборной России не связан с Правительством Камеруна
Генеральный секретарь Камерунской федерации футбола Блез Джунан назвал причину отказа от товарищеского матча со сборной России, который должен был состояться 15 июня на стадионе "Лужники" в Москве. Об этом он рассказал журналисту sport24.
"Товарищеский матч со сборной России был отменён из-за решения Правительства Камеруна? Нет, была другая причина", — объяснил Джунан, опровергая версию о том, что матч был отменён правительством государства из политических соображений.
Представитель Камерунской федерации футбола объяснил, что его команде необходимо было прояснить "кое-что очень важное", а ещё интенсивно готовиться к матчам, которые она считает "более статусными". Он добавил, что был отменён не только матч с российской командой, но и игра со сборной Кении, которая была назначена на 12 июня.
Предыдущую игру камерунцы сыграли против сборной Мексики 11 июня, итоговый счёт матча — 2:2.
О том, что сборная Камеруна отказалась от матча с Россией, стало известно в конце мая. Тогда неназванный источник сообщил журналистам, что запрет на проведение матча был принят в Камеруне на государственном уровне.
ТАСС / AP / Andre Penner