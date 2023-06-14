В Федерации футбола Камеруна объяснили причину отказа от матча с российской сборной

Генеральный секретарь Камерунской федерации футбола Блез Джунан назвал причину отказа от товарищеского матча со сборной России, который должен был состояться 15 июня на стадионе "Лужники" в Москве. Об этом он рассказал журналисту sport24.

"Товарищеский матч со сборной России был отменён из-за решения Правительства Камеруна? Нет, была другая причина", — объяснил Джунан, опровергая версию о том, что матч был отменён правительством государства из политических соображений.

Представитель Камерунской федерации футбола объяснил, что его команде необходимо было прояснить "кое-что очень важное", а ещё интенсивно готовиться к матчам, которые она считает "более статусными". Он добавил, что был отменён не только матч с российской командой, но и игра со сборной Кении, которая была назначена на 12 июня.

Предыдущую игру камерунцы сыграли против сборной Мексики 11 июня, итоговый счёт матча — 2:2.