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14 июня, 09:59

У трёх пациентов больницы в Алма-Ате после переливания крови выявили ВИЧ

ВИЧ обнаружили у трёх пациентов Центральной городской клинической больницы Алма-Аты после переливания крови. Об этом сообщает пресс-служба управления общественного здравоохранения города.

Как уточняется в пресс-релизе, после процедуры переливания крови в отделении реанимации все пациенты спустя 30 дней должны сдать повторный анализ на ВИЧ-инфекцию.

"Специалистами Центра СПИД города Алма-Аты выявлено три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алма-Аты", — говорится в сообщении.

Специальная комиссия уже провела в больнице проверку, результаты которой не смогли установить источник передачи инфекции. Были обследованы доноры, медработники и контактные лица, однако ни у кого из них не был выявлен ВИЧ. В связи с этим Департамент санитарно-эпидемиологического контроля инициировал внеплановую проверку ЦГКБ с привлечением специалистов Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения.

"По результатам проверки уполномоченными органами будут приняты соответствующие меры", — уточнила пресс-служба горздрава.

Врачи впервые вылечили женщину от ВИЧ с помощью стволовых клеток

Врачи впервые вылечили женщину от ВИЧ с помощью стволовых клеток

Ранее Лайф рассказывал, что ВИЧ можно подхватить через тату. Во время процедуры есть риск заражения многими серьёзными болезнями, в том числе гепатитом B и C. Сейчас подобные случаи происходят крайне редко, однако полной уверенности в этом вам дать никто не сможет.

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Николь Вербер
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