Военный эксперт объяснил необходимость интеграции БПЛА в воздушное пространство
Литовкин: Интеграция дронов в воздушное пространство РФ не повлияет на граждан
Реализация поручения президента Владимира Путина принять меры по интеграции БПЛА в воздушное пространство России для гражданских лиц ничего не поменяет. Об этом в беседе с RT заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
"Для нас с вами ничего не меняется, разве что для тех, кто занят в этой сфере. Здесь имеется в виду, что надо определить высоты, на которых будут летать беспилотники, надо будет осуществлять контроль за полётами этих беспилотников, определять направление полётов беспилотников и т.д.", — рассказал Литовкин.
Эксперт пояснил, что БПЛА могут иметь разное назначение — грузовые беспилотники или дроны, переносящие посылки, а также могут использоваться для наблюдения за той или иной территорией.
"Необходимо интегрировать их в воздушное пространство страны, потому что есть высоты, на которых летают вертолёты или пассажирские самолёты. О военных я не говорю, для них другое воздушное пространство. Говоря коротко, беспилотники должны быть в законе, для них должны быть разработаны правила полёта и маршруты. Чтобы их не приняли за вражеские беспилотники", — подытожил Литовкин.
Ранее Владимир Путин поручил интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство РФ. Доклад по теме он ожидает до 1 сентября, далее — раз в полгода.
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