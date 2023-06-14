Военный эксперт объяснил необходимость интеграции БПЛА в воздушное пространство

Реализация поручения президента Владимира Путина принять меры по интеграции БПЛА в воздушное пространство России для гражданских лиц ничего не поменяет. Об этом в беседе с RT заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Для нас с вами ничего не меняется, разве что для тех, кто занят в этой сфере. Здесь имеется в виду, что надо определить высоты, на которых будут летать беспилотники, надо будет осуществлять контроль за полётами этих беспилотников, определять направление полётов беспилотников и т.д.", — рассказал Литовкин.

Эксперт пояснил, что БПЛА могут иметь разное назначение — грузовые беспилотники или дроны, переносящие посылки, а также могут использоваться для наблюдения за той или иной территорией.

"Необходимо интегрировать их в воздушное пространство страны, потому что есть высоты, на которых летают вертолёты или пассажирские самолёты. О военных я не говорю, для них другое воздушное пространство. Говоря коротко, беспилотники должны быть в законе, для них должны быть разработаны правила полёта и маршруты. Чтобы их не приняли за вражеские беспилотники", — подытожил Литовкин.