В "Афоне" спустя 48 лет нашли сразу три киноляпа

У создателя фильма "Афоня" Георгия Данелии нашли несколько незаметных зрителю киноляпов, их показывает РБК Life. Так, на обоих собраниях месткома ЖЭКа, где "судили" главного героя за недостойное поведение, можно заметить одних и тех же людей в одинаковых местах и одежде.





А в сцене, где Катя и Афоня ночью пьют чай, за ними можно заметить таблички "Буфет", "Диспетчерская" и "Звонить при пожаре", однако утром, когда Николай готовит завтрак, их уже нет.







В моменте же, когда Афоня и Николай разговаривают в зале, можно заметить "перемещающийся" стол: когда главный герой лежит на диване, предмет интерьера и находящаяся на нём газета стоят в одном месте, а в кадре с Николаем — в другом.





"Афоня" Георгия Данелии вышел в 1975 году и стал лидером советского проката: картину о судьбе обычного сантехника посмотрело более 62 миллионов человек. Примечательно, что на главную роль помимо Леонида Куравлёва пробовались Владимир Высоцкий и польский артист Даниэль Ольбрыхский.

Как позже вспоминал сам Данелия, выбор в пользу Куравлёва был сделан потому, что в конце картины зрители должны были жалеть героя, а не ненавидеть, с чем тот справился.