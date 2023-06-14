В "Афоне" спустя 48 лет нашли сразу три киноляпа
РБК Life: В "Афоне" Георгия Данелии обнаружили киноляпы
У создателя фильма "Афоня" Георгия Данелии нашли несколько незаметных зрителю киноляпов, их показывает РБК Life. Так, на обоих собраниях месткома ЖЭКа, где "судили" главного героя за недостойное поведение, можно заметить одних и тех же людей в одинаковых местах и одежде.
А в сцене, где Катя и Афоня ночью пьют чай, за ними можно заметить таблички "Буфет", "Диспетчерская" и "Звонить при пожаре", однако утром, когда Николай готовит завтрак, их уже нет.
В моменте же, когда Афоня и Николай разговаривают в зале, можно заметить "перемещающийся" стол: когда главный герой лежит на диване, предмет интерьера и находящаяся на нём газета стоят в одном месте, а в кадре с Николаем — в другом.
"Афоня" Георгия Данелии вышел в 1975 году и стал лидером советского проката: картину о судьбе обычного сантехника посмотрело более 62 миллионов человек. Примечательно, что на главную роль помимо Леонида Куравлёва пробовались Владимир Высоцкий и польский артист Даниэль Ольбрыхский.
Как позже вспоминал сам Данелия, выбор в пользу Куравлёва был сделан потому, что в конце картины зрители должны были жалеть героя, а не ненавидеть, с чем тот справился.
А в культовом фильме "Любовь и голуби" Владимира Меньшова нашли другой забавный киноляп. Когда Василий Кузякин и Раиса Захаровна посещают санаторные процедуры и спортзал, тот появляется в кадре в синем галстуке с васильками и ромашками. Однако по сюжету его Раиса рекомендует купить Кузякину только в следующей сцене.
YouTube / "Мосфильм"