В МУС передали более 4 тысяч материалов о преступлениях ВСУ в Донбассе

Общественная организация "Справедливая защита" из Донецкой Народной Республики с июня 2015-го по июнь 2023-го передала в Международный уголовный суд (МУС) данные о тысячах мирных жителей, пострадавших от рук украинских боевиков. Об этом RT сообщил глава организации — адвокат Виталий Галахов.

Согласно данным общественной организации, за это время от агрессии со стороны Украины пострадали не менее 4009 мирных жителей в Донбассе. Как минимум 1030 из них, включая 79 детей, погибли.

Как добавил Виталий Галахов, 2889 человек получили ранения различной степени тяжести. Ещё 90 подверглись пыткам и жестокому обращению.