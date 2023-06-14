В РФ предложили ввести знак "беременная за рулём" и предоставить будущим мамам бесплатную парковку

В Госдуму внесли законопроект о бесплатной парковке для беременных россиянок в первый час стоянки. Также документ предполагает введение специального знака на машине "Беременная женщина за рулём", чтобы другие водители относились внимательнее к этим участникам дорожного движения. Об этом Лайфу рассказал автор инициативы заместитель председателя ГД Владислав Даванков.

"Город должен заботиться о людях, а не создавать источники для стресса. Тем более если речь идёт о будущих мамах. Мы внесли законопроект, чтобы сделать для беременных женщин бесплатным первый час парковки. Так они смогут спокойно припарковаться в любом месте и не переживать, что из-за проблем с оплатой они опоздают в женскую консультацию", — отметил депутат.