В Петербурге рассказали о самом "кровавом" рекорде прошлого года

Санкт-Петербург в 2022 году заготовил рекордные объёмы донорской крови — 65 тысяч литров. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал Станислав Давыдов — общественный деятель в сфере здравоохранения.

Он рассказал, что потребности северной столицы в донорстве сейчас полностью удовлетворены. Примерно 50 тысяч жителей города сдают донорскую кровь. Всего за год получается около 100 тысяч добровольных донаций, из которых треть производится в выездном порядке — так называемое корпоративное донорство.

В сообществе доноров крови добавили, что в каких-то регионах, для того чтобы сдать кровь, необходимо иметь местную регистрацию от полугода. Перед этим следует готовиться: не рекомендуется есть жирное, молочку, бананы и авокадо. За 48 часов нельзя принимать алкоголь, а за 72 — пить аспирин и анальгетики. Перед тем как идти на процедуру, необходимо легко поесть.

14 июня — всемирный день донора крови, праздник учредили в мае 2005 года. Дата совпадает с днём рождения австрийского иммунолога Карла Ландштейнера, который получил Нобелевскую премию за открытие групп крови человека.