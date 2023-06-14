Войска России уничтожили более 200 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Российская армия за сутки ликвидировала более 205 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боёв потери украинских войск составили более 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также две гаубицы Д-20", — пояснил он.

По его данным, в районе Северска Малого и Часова Яра Донецкой Народной Республики российские войска также нанесли удар по складам боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад ВСУ.