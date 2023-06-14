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Опубликовано 14 июня 2023, 11:38

Войска России уничтожили более 200 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Российская армия за сутки ликвидировала более 205 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боёв потери украинских войск составили более 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также две гаубицы Д-20", — пояснил он.

По его данным, в районе Северска Малого и Часова Яра Донецкой Народной Республики российские войска также нанесли удар по складам боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад ВСУ.

ВС РФ нанесли ракетные удары по местам сосредоточения резервов ВСУ и наёмников
ВС РФ нанесли ракетные удары по местам сосредоточения резервов ВСУ и наёмников

Накануне сообщалось, что ВСУ потеряли 350 военных при попытках наступления вблизи Артёмовска. Украинские солдаты дважды пробовали перейти в атаку, но оба случая завершились ничем.

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Getty Images / Vincenzo Circosta

Татьяна Миссуми
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