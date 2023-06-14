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14 июня, 11:57

Учёный оценил повторение "пчелиного апокалипсиса" в московском кафе

Эксперт Поправко назвал "типичной для июня" пчелиную атаку на московское кафе

12 июня гости летней веранды кафе на юго-западе Москвы неожиданно подверглись атаке пчелиного роя, что не на шутку удивило жителей столицы. Почему так случилось и возможно ли повторение, объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" кандидат химических наук, автор научных работ по пчеловедению Сергей Поправко.

"Это довольно типичное поведение, потому что июнь — самое время для размножения пчелиных семей. Они размножаются большими коллективами, где может быть как минимум 15 тысяч этих насекомых", — объяснил Поправко.

В начале июня этому благоприятствует хорошая погода, а сами пчёлы несильно загружены сбором нектара — до него ещё целый месяц. По словам эксперта, местом для обитания пчёлы могут выбрать и центр Москвы, поскольку здесь очень много медоносов — акаций и клёнов. Тем не менее подобные "пчелиные апокалипсисы" вряд ли будут повторяться регулярно, считает Поправко.

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Кстати, в тот день активничали не только московские, но и петербургские пчёлы: в аэропорту Пулково из-за нашествия насекомых отложили два рейса.

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Ирина Фальке
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