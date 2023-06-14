Директор ЦГЭ рассказал, как прекратить цивилизационный конфликт России и Запада

Политолог и директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин поделился с Лайфом мнением о заявлениях, которые сделал президент республики Беларусь Александр Лукашенко на тему завершения конфликта на Украине.

Предпосылки для окончания конфликта на Украине действительно есть, и связаны они с полным провалом так называемого контрнаступления, на которое делали ставку западные политики, рассказал политолог. Контрнаступление являлось моментом истины для нынешнего киевского режима — от него зависело, продолжится ли поддержка со стороны Запада или нет.

"Очевидно, что после провала так называемого контрнаступления, на которое были брошены огромные средства и положено большое количество человеческих жизней, никакого ресурса для продолжения войны с Россией у того, что ещё по привычке называется Украиной, нет", — объяснил Коровин.

Эксперт считает, что именно из-за неудачного контрнаступления возможно окончание конфликта, как и окончание "проекта Украина", полного агрессии, русофобии и преданности интересам Запада, который с помощью этого проекта наносит колоссальный урон России, русским, русской и евразийской цивилизациям.

"То есть в целом Украина — политический проект, это инструмент давления Запада на Россию. Если мы не хотим, чтобы нечто подобное повторилось, он должен быть полностью демонтирован, и с этим упразднением проекта Украины завершится цивилизационный конфликт России и Запада, к чему действительно есть большие предпосылки, — здесь с президентом Лукашенко совершенно согласен", — заключил Валерий.