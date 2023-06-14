Балицкий рассчитывает после выборов вновь возглавить Запорожскую область

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий хочет обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать его кандидатуру на губернаторских выборах в сентябре.

"Да, я буду готов. Я буду обращаться к президенту с просьбой поддержать меня. И очень рассчитываю на его поддержку", — заявил Балицкий ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.