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14 июня, 12:01

Балицкий рассчитывает после выборов вновь возглавить Запорожскую область

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий хочет обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать его кандидатуру на губернаторских выборах в сентябре.

"Да, я буду готов. Я буду обращаться к президенту с просьбой поддержать меня. И очень рассчитываю на его поддержку", заявил Балицкий ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

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А ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, что уже 15 кандидатов в шести регионах России выдвинули свои кандидатуры на выборы глав субъектов. По её словам, большинство из них идут на выборы от партий.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Александра Вишнякова
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