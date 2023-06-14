Сальдо: Попыток ВСУ форсировать Днепр на Херсонском направлении сейчас нет

Несмотря на непрекращающиеся обстрелы левого берега Днепра, ВСУ не предпринимают попыток переправиться через реку. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

"Обстрелы есть, ракетная угроза постоянная, постоянно что-то прилетает. Но попыток форсирования Днепра нет, и я думаю, что не будет", — сказал он журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.