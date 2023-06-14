Сальдо доложил Путину о работе по ликвидации последствий аварии на Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о ходе работ по ликвидации последствий прорыва дамбы Каховской ГЭС. По его словам, после схода воды одной из важных задач станет обеспечение санитарной и экологической безопасности в пострадавшем регионе.

"Президент сообщил, что для этого будут привлечены войска химической защиты, которые оснащены необходимым оборудованием. Уверен, что и эта задача будет решена в кратчайшие сроки. Подтопленные территории будут полностью восстановлены", — написал он в телеграм-канале.