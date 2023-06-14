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14 июня, 07:57

Сальдо доложил Путину о работе по ликвидации последствий аварии на Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о ходе работ по ликвидации последствий прорыва дамбы Каховской ГЭС. По его словам, после схода воды одной из важных задач станет обеспечение санитарной и экологической безопасности в пострадавшем регионе.

"Президент сообщил, что для этого будут привлечены войска химической защиты, которые оснащены необходимым оборудованием. Уверен, что и эта задача будет решена в кратчайшие сроки. Подтопленные территории будут полностью восстановлены", написал он в телеграм-канале.

Сальдо отметил, что спасатели, военные, местные власти и иные специалисты работают слаженно, благодаря чему удалось пережить катастрофу с минимальным числом жертв. По его словам, это является проявлением силы русского духа.

Путин объяснил, почему сожалеет о сорванном из-за разрушения Каховской ГЭС наступлении ВСУ

Путин объяснил, почему сожалеет о сорванном из-за разрушения Каховской ГЭС наступлении ВСУ

Напомним, дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за постоянных ударов со стороны ВСУ. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе и Новая Каховка. На данный момент известно о 17 погибших, большинство из которых — жители Голой Пристани.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Матвей Константинов
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