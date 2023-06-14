Полина Гагарина в прошлом году не донесла до налоговой более 380 тысяч рублей

У Полины Гагариной нашли налоговые долги на 381 тысячу рублей по итогам прошлого года, сообщает kp.ru. По информации Федеральной налоговой службы, это недоплата по налогам на доходы или на имущество. Впрочем, задолженность пока что не у судебных приставов.

При этом последним тратам артистки можно позавидовать: у неё новый большой дом, который до сих пор нужно обустраивать, а ещё она основательно вложилась в свой новый альбом. И уж точно в копеечку обошёлся Гагариной масштабный концерт "Навсегда", прошедший в конце мая в московском "Мегаспорте". Полина поедет с программой этого выступления в гастроли по всей России.