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14 июня, 13:06

Путин проводит переговоры с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро

Отношения Москвы и Гаваны и дальше будут развиваться по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро.

Владимир Путин встретился с Мануэлем Марреро. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Наше двустороннее взаимодействие <…> должно развиваться по всем направлениям, о которых мы договаривались. Уверен, что так оно и будет. Это энергетика, туризм, некоторые другие направления, которые являются приоритетными", сказал он.

Как отметил глава государства, у России всегда было и останется особое отношение к "Острову свободы". Он добавил, что, несмотря на десятилетия несправедливых санкций, кубинский народ справляется с проблемами, а РФ, в свою очередь, будет делать всё для преодоления этих сложностей посредством экономического сотрудничества. Путин адресовал самые лучшие пожелания президенту страны Мигелю Диас-Канелю и Раулю Кастро.

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Ранее Мануэль Марреро лично сел за руль новой Lada Vesta Aura. Премьеру понравилась новинка российского автопрома, особенно её соотношение "цена – качество".

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Telegram / Кремль. Новости

Матвей Константинов
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