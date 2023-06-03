Рауль Кастро заявил Медведеву, что не сомневается в победе России
Дмитрий Медведев, Рауль Кастро. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина, ТАСС / ZUMA Wire / Xinhua / Joaquin Hernandez
Один из лидеров Кубинской революции, 4-й первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы — Рауль Кастро — в телефонном разговоре с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым выразил уверенность в победе России и поддержал её действия на Украине. Об этом сообщили в секретариате российского политика.
В свою очередь, Медведев подтвердил неизменность позиции РФ насчёт торгово-экономической и финансовой блокады со стороны США, отметив, что Москва "выступает за незамедлительное прекращение подобного режима ограничений, идущего вразрез с нормами международного права". Также он поблагодарил Кубу за помощь в борьбе с коллективным Западом.
"Москва ценит ту поддержку, которую дружественный народ республики оказывает нашему государству в противостоянии с коллективным Западом, в условиях развязанной США и НАТО гибридной войны против России", — говорится в опубликованном сообщении.
Медведев добавил, что динамика российско-кубинского диалога отражает большую работу по углублению связей, которые будут наращиваться и в дальнейшем.
Ранее стало известно, что премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус в этом году примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдёт с 14 по 17 июня. Также глава кубинского правительства посетит Москву и Сочи.