Ведущий "Угадай мелодии" Валдис Пельш перенёс срочную операцию на сердце

Бессменный ведущий передачи "Угадай мелодию" Валдис Пельш перенёс срочную операцию на сердце, пишет Mash . По данным издания, шоумену провели успешное стентирование коронарной артерии, сейчас он восстанавливается под присмотром врачей.

После госпитализации Пельшу провели коронарную ангиографию. Согласно сведениям Mash, у звёздного пациента диагностировали атеросклероз аорты — это холестериновая бляшка, которая ограничивает кровоснабжение сердечной мышцы и провоцирует стенокардию.

Из-за риска инфаркта миокарда медики решили провести операцию. В ходе вмешательства врачи установили стент в одну из артерий. Сейчас Пельш в порядке.

А ранее звёздного педагога по вокалу Наталью Андрианову доставили в одну из московских больниц с пневмонией в тяжёлом состоянии. 83-летняя женщина почувствовала себя плохо ещё в начале июня, но к врачам не обращалась. На днях она всё-таки вызвала скорую, и тест на ковид оказался положительным.