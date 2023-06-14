Ведущий "Угадай мелодии" Валдис Пельш перенёс срочную операцию на сердце
Mash: Валдису Пельшу провели срочную операцию из-за ишемической болезни сердца
Валдис Пельш. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Бессменный ведущий передачи "Угадай мелодию" Валдис Пельш перенёс срочную операцию на сердце, пишет Mash. По данным издания, шоумену провели успешное стентирование коронарной артерии, сейчас он восстанавливается под присмотром врачей.
После госпитализации Пельшу провели коронарную ангиографию. Согласно сведениям Mash, у звёздного пациента диагностировали атеросклероз аорты — это холестериновая бляшка, которая ограничивает кровоснабжение сердечной мышцы и провоцирует стенокардию.
Из-за риска инфаркта миокарда медики решили провести операцию. В ходе вмешательства врачи установили стент в одну из артерий. Сейчас Пельш в порядке.
А ранее звёздного педагога по вокалу Наталью Андрианову доставили в одну из московских больниц с пневмонией в тяжёлом состоянии. 83-летняя женщина почувствовала себя плохо ещё в начале июня, но к врачам не обращалась. На днях она всё-таки вызвала скорую, и тест на ковид оказался положительным.