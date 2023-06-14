Сотрудник "Ленты" попался на попытке подделать журнал с дезсредствами
SHOT заснял, как сотрудник "Ленты" обсуждает подделку журнала с дезсредствами
Агент "SHOT ПРОВЕРКИ" заснял, как сотрудник одного из гипермаркетов "Лента" обсуждает подделку документов. По всей видимости, речь идёт о журнале с дезинфицирующими средствами.
Сотрудник "Ленты" обсуждает подделку документов. Видео © "SHOT ПРОВЕРКА"
"А ты там делал журнал, помнишь, с дезсредствами? Он у тебя в электронном виде ещё остался? Нам надо сейчас будет подделать документы!" — сказал мужчина.
Напомним, ранее Лайф рассказывал, как ведёт дела сеть гипермаркетов "Лента". Покупатели, к примеру, жалуются на постоянные обсчёты на кассе, а работники заявляют, что онлайн-заказами отправляется просрочка.