Сотрудник "Ленты" попался на попытке подделать журнал с дезсредствами

Агент "SHOT ПРОВЕРКИ" заснял, как сотрудник одного из гипермаркетов "Лента" обсуждает подделку документов. По всей видимости, речь идёт о журнале с дезинфицирующими средствами.

"А ты там делал журнал, помнишь, с дезсредствами? Он у тебя в электронном виде ещё остался? Нам надо сейчас будет подделать документы!" — сказал мужчина.