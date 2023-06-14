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14 июня, 13:59

Сотрудник "Ленты" попался на попытке подделать журнал с дезсредствами

SHOT заснял, как сотрудник "Ленты" обсуждает подделку журнала с дезсредствами

Агент "SHOT ПРОВЕРКИ" заснял, как сотрудник одного из гипермаркетов "Лента" обсуждает подделку документов. По всей видимости, речь идёт о журнале с дезинфицирующими средствами.

Сотрудник "Ленты" обсуждает подделку документов. Видео © "SHOT ПРОВЕРКА"

"А ты там делал журнал, помнишь, с дезсредствами? Он у тебя в электронном виде ещё остался? Нам надо сейчас будет подделать документы!" сказал мужчина.

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Напомним, ранее Лайф рассказывал, как ведёт дела сеть гипермаркетов "Лента". Покупатели, к примеру, жалуются на постоянные обсчёты на кассе, а работники заявляют, что онлайн-заказами отправляется просрочка.

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"SHOT ПРОВЕРКА"

Матвей Константинов
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