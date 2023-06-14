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14 июня, 14:11

Даже черви: Названы незримые "жители" шаурмы, которые навсегда отучат покупать её на улице

Диетолог Соломатина предупредила о сальмонеллёзе и листериозе от уличной шаурмы

<p>Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Шаурма — одно из самых популярных у россиян блюд стритфуда. Но если её готовить не дома, а купить в кафе на углу, есть риск заработать пищевое расстройство из-за её незримых "жителей", среди которых даже черви. Диетолог Елена Соломатина в интервью газете "Вечерняя Москва" объяснила, какие опасности таит уличная шаурма.

"Это может быть сальмонеллёз, листериоз, разные виды кишечной палочки и гельминты", — рассказала Соломатина.

Диетолог однажды сама стала свидетелем того, как повар готовил шаурму порезанными руками. Поэтому подобные антисанитарные условия на кухне могут привести к серьёзным заражениям. В таких точках продавцы шаурмы могут использовать несвежее мясо и немытые овощи. В лучшем случае тухлые продукты вызовут несварение, в худшем — тяжёлое отравление.

Кроме того, в шаурму добавляется очень жирный соус, в котором много соли, что само по себе делает блюдо вредным. А майонез как раз могут использовать для маскировки запаха несвежих продуктов, отметила врач.

В Ульяновской области продолжаются отравления ядовитым сидром

В Ульяновской области продолжаются отравления ядовитым сидром

Напомним, в Братске 11 человек после отравления шаурмой попали в больницу. Фактически пострадавших оказалось больше, однако госпитализация потребовалась не всем. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.

Ирина Фальке
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