Даже черви: Названы незримые "жители" шаурмы, которые навсегда отучат покупать её на улице

Шаурма — одно из самых популярных у россиян блюд стритфуда. Но если её готовить не дома, а купить в кафе на углу, есть риск заработать пищевое расстройство из-за её незримых "жителей", среди которых даже черви. Диетолог Елена Соломатина в интервью газете "Вечерняя Москва" объяснила, какие опасности таит уличная шаурма.

"Это может быть сальмонеллёз, листериоз, разные виды кишечной палочки и гельминты", — рассказала Соломатина.

Диетолог однажды сама стала свидетелем того, как повар готовил шаурму порезанными руками. Поэтому подобные антисанитарные условия на кухне могут привести к серьёзным заражениям. В таких точках продавцы шаурмы могут использовать несвежее мясо и немытые овощи. В лучшем случае тухлые продукты вызовут несварение, в худшем — тяжёлое отравление.

Кроме того, в шаурму добавляется очень жирный соус, в котором много соли, что само по себе делает блюдо вредным. А майонез как раз могут использовать для маскировки запаха несвежих продуктов, отметила врач.