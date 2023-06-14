Представители Гагариной опровергли наличие у певицы многотысячных долгов перед ФНС

Информация о том, что Полина Гагарина должна 381 тысячу рублей налогов за 2022 год, оказалась недостоверной. Об этом сообщило издание kp.ru, журналисты которого связались с представителями певицы для прояснения ситуации.

Выяснилось, что у артистки нет долгов ни как у юридического лица, ни как у физического. Ошибка была вызвана техническим сбоем на сайте налоговой службы.

После этого разговора сотрудники издания ещё раз проверили информацию на сайте ФНС. Оказалось, что технический сбой действительно был. Сейчас на сайте указано, что никаких долгов по налогам у исполнительницы нет.

Редакция принесла Гагариной извинения.