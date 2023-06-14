На ПМЭФ пройдут мастер-классы по созданию экосумок в специальном "Зелёном фургоне"

Российский экологический оператор (РЭО) стал экологическим партнёром 26-го Петербургского международного экономического форума, который проходит с 14 по 17 июня, сообщает телеканал "360".

Оператор организует на мероприятии мастерскую переработки "Зелёный фургон", обеспечит раздельный сбор отходов, а ещё проведёт отраслевую сессию, которая будет посвящена созданию экономики замкнутого цикла в России и сфере обращения с отходами, рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

"Зелёный фургон" — это стенд с фургоном, где находятся специальные перерабатывающие пластик станки — электрошредер, инжектор, экструдер, ПЭТ-лодка. Там проведут мастер-классы по изготовлению из пластика новых предметов, пошиву экосумок и апсайклингу. Фургон расположен около пункта контроля и досмотра в зоне G, он будет открыт на протяжении всего форума.

Сессия РЭО пройдёт 15 июня в 9:00 в конференц-зале G1 под названием "На пути к переработке: от отходов к ресурсам".