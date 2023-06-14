Адвокат призвала дополнить проект об освобождении бойцов СВО от уголовного наказания

Адвокат и телеведущая Сталина Гуревич считает, что законопроект об освобождении от уголовной ответственности контрактников не затрагивает вопрос о возмещении потерпевшим вреда. Соответствующую законодательную инициативу она прокомментировала в беседе с Лайфом.

"В законопроекте есть как здравое зерно, оно касается приостановления дел небольшой и средней тяжести, так и много просчётов. Например, не предусмотрен порядок возмещения причинённого потерпевшим вреда. Считаю, это должно быть необходимым условием для прекращения уголовного преследования", — поделилась она.

Кроме того, не указана категория тяжести преступлений по уже вступившим в силу приговорам, продолжила юрист. По законопроекту получается, что любой может заключить контракт, заметила Гуревич. Она призвала предусмотреть такой вид альтернативного наказания, как штрафной батальон в период мобилизации, СВО, военного положения, который может применяться по ходатайству осуждённого, если преступление совершено впервые, а причинённый потерпевшим вред уже заглажен.