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Регион
Опубликовано 14 июня 2023, 16:08
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Адвокат призвала дополнить проект об освобождении бойцов СВО от уголовного наказания

Юрист Гуревич оценила проект об освобождении бойцов СВО от уголовного наказания

Адвокат и телеведущая Сталина Гуревич считает, что законопроект об освобождении от уголовной ответственности контрактников не затрагивает вопрос о возмещении потерпевшим вреда. Соответствующую законодательную инициативу она прокомментировала в беседе с Лайфом.

"В законопроекте есть как здравое зерно, оно касается приостановления дел небольшой и средней тяжести, так и много просчётов. Например, не предусмотрен порядок возмещения причинённого потерпевшим вреда. Считаю, это должно быть необходимым условием для прекращения уголовного преследования", — поделилась она.

Кроме того, не указана категория тяжести преступлений по уже вступившим в силу приговорам, продолжила юрист. По законопроекту получается, что любой может заключить контракт, заметила Гуревич. Она призвала предусмотреть такой вид альтернативного наказания, как штрафной батальон в период мобилизации, СВО, военного положения, который может применяться по ходатайству осуждённого, если преступление совершено впервые, а причинённый потерпевшим вред уже заглажен.

Депутат Картаполов поддержал идею освобождать от уголовного наказания бойцов СВО
Депутат Картаполов поддержал идею освобождать от уголовного наказания бойцов СВО

Напомним, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о правовых гарантиях и основаниях освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Ольга Годуненко
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