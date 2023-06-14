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14 июня, 15:50

Экс-пилот "Аэрофлота" попался на "газетных диверсиях" в Шереметьево

Mash: Экс-пилот "Аэрофлота" писал проукраинские лозунги на газетах для пассажиров

В Шереметьево задержали бывшего пилота "Аэрофлота": он писал на газетах и журналах для пассажиров проукраинские лозунги. О "диверсанте" сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, оперативники аэропорта получили информацию о гражданине, который активно распространял антироссийские высказывания. Нашли его в одном из кафе в терминале C, где мужчина попался на любимом занятии: он писал на печатной продукции проукраинские лозунги.

Оказалось, что "газетный диверсант" — это бывший командир воздушного судна "Аэрофлота". На мужчину составили административный протокол. Причину своих действий он не объяснил.

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Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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