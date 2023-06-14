Экс-пилот "Аэрофлота" попался на "газетных диверсиях" в Шереметьево
Mash: Экс-пилот "Аэрофлота" писал проукраинские лозунги на газетах для пассажиров
В Шереметьево задержали бывшего пилота "Аэрофлота": он писал на газетах и журналах для пассажиров проукраинские лозунги. О "диверсанте" сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, оперативники аэропорта получили информацию о гражданине, который активно распространял антироссийские высказывания. Нашли его в одном из кафе в терминале C, где мужчина попался на любимом занятии: он писал на печатной продукции проукраинские лозунги.
Оказалось, что "газетный диверсант" — это бывший командир воздушного судна "Аэрофлота". На мужчину составили административный протокол. Причину своих действий он не объяснил.
А ранее Лайф рассказывал, как аспирант и лаборант СПбАУ РАН в костюме "невидимки" расколотил окна местного военкомата и исписал стены лозунгами, за которые ему грозит до пяти лет.
Shutterstock