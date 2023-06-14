Москвич довёл сына-второклассника до самоубийства, унижая за двойки

Житель Москвы довёл до самоубийства десятилетнего сына, постоянно ругая его за плохие оценки и принуждая учиться дома даже летом. О трагедии пишет SHOT.

Мальчик занимался математикой, отца в тот момент в квартире не было. Соседи нашли ребёнка и вызвали врачей. Но второклассник скончался в машине скорой помощи от полученных травм.

Мужчина сознался на допросе, что жестоко обращался с сыном и унижал его из-за плохой успеваемости. Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства несовершеннолетнего". Отец мальчика задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы, ранее он уже был судим за кражу. Матери в семье не было.