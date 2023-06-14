Российские хакеры предупредили, что готовят мощную атаку на западную финансовую систему в ближайшие двое суток, в том числе чтобы парализовать работу SWIFT. Видеообращение публикует Mash.

Российские хакеры предупредили об атаке на банки Запада и Swift. Видео © t.me / Mash

Для этого объединились участники групп KillNet, Revil и Anonymous Sudan. Целями могут стать европейские и американские банки, Swift и Федеральная резервная система США, через которые проходят денежные операции, связанные с поставками оружия Киеву.

"Нет денег, нет оружия, нет киевского режима. Это формула для смерти нацизма, и она будет работать. В течение 48 часов мы запускаем эту глобальную кампанию", — говорится в ролике.