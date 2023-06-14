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Регион
Опубликовано 14 июня 2023, 17:20
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Русские хакеры обещали обрушить банковскую систему Запада через 48 часов

Русские хакеры анонсировали мощную атаку на банковскую систему Запада

Российские хакеры предупредили, что готовят мощную атаку на западную финансовую систему в ближайшие двое суток, в том числе чтобы парализовать работу SWIFT. Видеообращение публикует Mash.

Российские хакеры предупредили об атаке на банки Запада и Swift. Видео © t.me / Mash

Для этого объединились участники групп KillNet, Revil и Anonymous Sudan. Целями могут стать европейские и американские банки, Swift и Федеральная резервная система США, через которые проходят денежные операции, связанные с поставками оружия Киеву.

"Нет денег, нет оружия, нет киевского режима. Это формула для смерти нацизма, и она будет работать. В течение 48 часов мы запускаем эту глобальную кампанию", — говорится в ролике.

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Ранее сообщалось, что хакеры взломали сайт французского университета Париж VIII и разместили там пророссийские сообщения. На главной странице появилось сообщение, гласившее: "Да здравствуют Россия и Франция, к чёрту Украину!"

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Татьяна Миссуми
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