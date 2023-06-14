Балицкий признался, как часто он созванивается с Путиным
Врио главы Запорожья Балицкий: Созваниваюсь с Владимиром Путиным раз в две недели
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий признался журналистам, что созванивается с президентом России Владимиром Путиным раз в 10–14 дней. Такое заявление прозвучало в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"В принципе, я созваниваюсь раз в две недели, раз в 10 дней, докладываю ситуацию — военную, гражданскую", — отметил Балицкий.
Он рассказал, что российский лидер интересуется "всеми вопросами вплоть до мелочей", в том числе когда речь идёт об интеграции региона в российское правовое пространство.
"Иногда приходится просить президента помочь или посоветовать что-то, он всегда включается", — приводит слова врио губернатора Запорожской области РИА "Новости".
А ранее Евгений Балицкий в интервью Лайфу оценил подготовку украинских войск в ходе начавшегося контрнаступления как крайне низкую. По оценке главы региона, мы достаточно хорошо оказались подготовлены к действиям противника, и если он продолжит в том же темпе, "мы их через месяц разберём на атомы", отметил собеседник Лайфа.
ТАСС / Валерий Шарифулин