ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 июня 2023, 16:36
10995

Балицкий признался, как часто он созванивается с Путиным

Врио главы Запорожья Балицкий: Созваниваюсь с Владимиром Путиным раз в две недели

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий признался журналистам, что созванивается с президентом России Владимиром Путиным раз в 10–14 дней. Такое заявление прозвучало в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В принципе, я созваниваюсь раз в две недели, раз в 10 дней, докладываю ситуацию — военную, гражданскую", отметил Балицкий.

Он рассказал, что российский лидер интересуется "всеми вопросами вплоть до мелочей", в том числе когда речь идёт об интеграции региона в российское правовое пространство.

"Иногда приходится просить президента помочь или посоветовать что-то, он всегда включается", — приводит слова врио губернатора Запорожской области РИА "Новости".

Путин: Потери российских военных в 10 раз меньше, чем украинских
Путин: Потери российских военных в 10 раз меньше, чем украинских

А ранее Евгений Балицкий в интервью Лайфу оценил подготовку украинских войск в ходе начавшегося контрнаступления как крайне низкую. По оценке главы региона, мы достаточно хорошо оказались подготовлены к действиям противника, и если он продолжит в том же темпе, "мы их через месяц разберём на атомы", отметил собеседник Лайфа.

BannerImage

ТАСС / Валерий Шарифулин

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ПМЭФ
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar