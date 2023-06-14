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14 июня, 18:05

Ангола разрешила россиянам оформлять визы онлайн

Посол да Силва Кунья: Туристические визы в Анголу теперь оформляются онлайн

Для россиян упростили порядок получения туристических виз в Анголу, теперь их можно оформить онлайн без визита в посольство страны. Об этом рассказал Аугушту да Силва Кунья — ангольский посол в Москве.

"У нас существует реализованное упрощение визовой поддержки. Для того чтобы получить визу Анголы, сейчас необходимо заполнить анкету онлайн, получить визу можно, минуя посольство", сообщил да Силва Кунья журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

Кроме того, очень скоро будет возможность обсудить и упрощение виз других видов — ближайшее заседание правительственной комиссии России и Анголы, добавил ангольский дипломат. Он подчеркнул, что в республике всегда рады туристам из РФ.

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Ранее Аугушту да Силва Кунья рассказывал как изменилось отношение к африканскому региону со стороны стран Запада после того, как Россия начала проводить СВО. По его словам, западные политики сразу же принялись развивать экономические связи с Африкой и приглашать её представителей на разные экономические форумы.

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Юрий Лысенко
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