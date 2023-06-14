Ангола разрешила россиянам оформлять визы онлайн
Посол да Силва Кунья: Туристические визы в Анголу теперь оформляются онлайн
Для россиян упростили порядок получения туристических виз в Анголу, теперь их можно оформить онлайн без визита в посольство страны. Об этом рассказал Аугушту да Силва Кунья — ангольский посол в Москве.
"У нас существует реализованное упрощение визовой поддержки. Для того чтобы получить визу Анголы, сейчас необходимо заполнить анкету онлайн, получить визу можно, минуя посольство", — сообщил да Силва Кунья журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
Кроме того, очень скоро будет возможность обсудить и упрощение виз других видов — ближайшее заседание правительственной комиссии России и Анголы, добавил ангольский дипломат. Он подчеркнул, что в республике всегда рады туристам из РФ.
Ранее Аугушту да Силва Кунья рассказывал как изменилось отношение к африканскому региону со стороны стран Запада после того, как Россия начала проводить СВО. По его словам, западные политики сразу же принялись развивать экономические связи с Африкой и приглашать её представителей на разные экономические форумы.
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