Ангола разрешила россиянам оформлять визы онлайн

Для россиян упростили порядок получения туристических виз в Анголу, теперь их можно оформить онлайн без визита в посольство страны. Об этом рассказал Аугушту да Силва Кунья — ангольский посол в Москве.

"У нас существует реализованное упрощение визовой поддержки. Для того чтобы получить визу Анголы, сейчас необходимо заполнить анкету онлайн, получить визу можно, минуя посольство", — сообщил да Силва Кунья журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

Кроме того, очень скоро будет возможность обсудить и упрощение виз других видов — ближайшее заседание правительственной комиссии России и Анголы, добавил ангольский дипломат. Он подчеркнул, что в республике всегда рады туристам из РФ.