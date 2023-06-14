Воздушная тревога звучит по всей Украине
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Воздушная тревога вечером 14 июня объявлена уже на всей территории Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены прозвучали в 20:11 (по мск) в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Спустя 15 минут тревога была объявлена во всех остальных регионах, в том числе в Киеве.
Ранее украинский министр Камышин заявил, что почти 600 бомбоубежищ в Киеве абсолютно не готовы к использованию. Проверено было 1849 укрытий.
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