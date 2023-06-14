Британские истребители подняли на перехват трёх российских самолётов у границ НАТО

Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании подняли с базы в Эстонии из-за двух российских Су-27 и одного Ил-20. Об этом говорится в сообщении ВВС Соединённого Королёвства в "Твиттере".

"Typhoon ВВС Великобритании из 140-го экспедиционного авиакрыла в Эстонии были подняты сегодня во второй половине дня для перехвата Ил-20 [по кодификации НАТО] "Лысуха" и двух Су-27 [по кодификации НАТО] "Фланкер-Б" ВКС России, которые летели поблизости от воздушного пространства НАТО", — гласит сообщение.

Британская сторона утверждает, что российские самолёты якобы не придерживались международных норм, не устанавливая связь взаимодействия с соответствующим районом полётной информации. Россия пока эти заявления не комментировала.