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14 июня, 18:14

Британские истребители подняли на перехват трёх российских самолётов у границ НАТО

Британские истребители подняли в воздух из-за самолётов ВКС РФ у границ НАТО

<p>Истребитель Eurofighter Typhoon. Обложка © Shutterstock</p>

Истребитель Eurofighter Typhoon. Обложка © Shutterstock

Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании подняли с базы в Эстонии из-за двух российских Су-27 и одного Ил-20. Об этом говорится в сообщении ВВС Соединённого Королёвства в "Твиттере".

"Typhoon ВВС Великобритании из 140-го экспедиционного авиакрыла в Эстонии были подняты сегодня во второй половине дня для перехвата Ил-20 [по кодификации НАТО] "Лысуха" и двух Су-27 [по кодификации НАТО] "Фланкер-Б" ВКС России, которые летели поблизости от воздушного пространства НАТО", — гласит сообщение.

Британская сторона утверждает, что российские самолёты якобы не придерживались международных норм, не устанавливая связь взаимодействия с соответствующим районом полётной информации. Россия пока эти заявления не комментировала.

Су-35 и Су-27 были подняты в воздух из-за двух бомбардировщиков США у границы

Су-35 и Су-27 были подняты в воздух из-за двух бомбардировщиков США у границы

А ранее российский истребитель Су-27 поднимали на перехват двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над Балтийским морем.

Андрей Бражников
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