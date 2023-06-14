Сальдо потребовал учинить военный трибунал над Столтенбергом

Военный трибунал должен судить генсека НАТО Йенса Столтенберга и его коллег за снабжение Украины оружием. Об этом заявил на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что "все точки, куда они направляют свои ракеты и куда дают своё оружие", известны, но глава НАТО при этом "может говорить то, что он считает нужным".

"Столтенберг и все такие "коллеги" подпадают под военный трибунал, потому что совершают военное преступление", — сказал Сальдо.