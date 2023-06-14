США перебросили на Ближний Восток истребители, прикрываясь активностью России

США решили разместить в зоне ответственности на Ближнем Востоке истребители пятого поколения F-22 Raptor. Как сообщили в Центральном командовании ВС Штатов (СЕНТКОМ), причиной этого решения стало "всё более небезопасное и непрофессиональное поведение российских самолётов в регионе".

Как заявил глава ведомства генерал Майкл Курилла, российская сторона не соблюдает меры урегулирования конфликтной ситуации и "повышает риск эскалации". Он отметил приверженность Вашингтона и партнёров к поддержанию стабильности в регионе.