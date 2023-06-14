США перебросили на Ближний Восток истребители, прикрываясь активностью России
США направили на Ближний Восток истребители F-22 из-за активности ВКС России
США решили разместить в зоне ответственности на Ближнем Востоке истребители пятого поколения F-22 Raptor. Как сообщили в Центральном командовании ВС Штатов (СЕНТКОМ), причиной этого решения стало "всё более небезопасное и непрофессиональное поведение российских самолётов в регионе".
Как заявил глава ведомства генерал Майкл Курилла, российская сторона не соблюдает меры урегулирования конфликтной ситуации и "повышает риск эскалации". Он отметил приверженность Вашингтона и партнёров к поддержанию стабильности в регионе.
Ранее генерал обвинял ВКС РФ в том, что их самолёты с вооружением летают над американскими базами в Сирии. В свою очередь, российский Центр по примирению враждующих сторон в республике (ЦПВС) сообщал, что пилоты американских Военно-воздушных сил продолжают нарушать протоколы деконфликтации. По словам замруководителя ЦПВС контр-адмирала Олега Гуринова, военные США активируют системы вооружения при сближении с российскими самолётами.
twitter.com / CENTCOM