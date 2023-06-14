"Лента" начала внутреннее расследование после разоблачения SHOT

"Описанные вами практики — это грубое нарушение политик, процедур и стандартов, принятых в компании. Мы уже начали проводить внутреннее расследование по опубликованным вами материалам, но будем признательны, если вы сообщите, в каком магазине и в какой период вами были зафиксированы описанные нарушения. Это поможет нам ускорить проверку и принятие управленческих решений", — цитирует письмо от администрации "Ленты" телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".