"Лента" начала внутреннее расследование после разоблачения SHOT
Гипермаркет "Лента" отправил письмо редакции "SHOT ПРОВЕРКА" с запросом дополнительной информации от администрации магазина для начала внутреннего расследования. Это произошло после публикации разоблачения торговой сети.
"Описанные вами практики — это грубое нарушение политик, процедур и стандартов, принятых в компании. Мы уже начали проводить внутреннее расследование по опубликованным вами материалам, но будем признательны, если вы сообщите, в каком магазине и в какой период вами были зафиксированы описанные нарушения. Это поможет нам ускорить проверку и принятие управленческих решений", — цитирует письмо от администрации "Ленты" телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".
"Сами не едим и другим не советуем": Как ведёт дела сеть "Лента", что даже её сотрудники боятся там обедать
В результате проверки в гипермаркете были обнаружены грубые нарушения трудового распорядка, товары с истёкшим сроком годности на полках и даже дохлые мухи.
Ранее Лайф писал, что агент "SHOT ПРОВЕРКИ" заснял на видео, как сотрудник одного из гипермаркетов "Лента" обсуждает подделку документов. Как выяснилось, речь шла о журнале с дезинфицирующими средствами.