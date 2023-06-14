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14 июня, 19:52

"Лента" начала внутреннее расследование после разоблачения SHOT

Гипермаркет "Лента" отправил письмо редакции "SHOT ПРОВЕРКА" с запросом дополнительной информации от администрации магазина для начала внутреннего расследования. Это произошло после публикации разоблачения торговой сети.

"Описанные вами практики — это грубое нарушение политик, процедур и стандартов, принятых в компании. Мы уже начали проводить внутреннее расследование по опубликованным вами материалам, но будем признательны, если вы сообщите, в каком магазине и в какой период вами были зафиксированы описанные нарушения. Это поможет нам ускорить проверку и принятие управленческих решений", — цитирует письмо от администрации "Ленты" телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".

"Сами не едим и другим не советуем": Как ведёт дела сеть "Лента", что даже её сотрудники боятся там обедать

"Сами не едим и другим не советуем": Как ведёт дела сеть "Лента", что даже её сотрудники боятся там обедать

В результате проверки в гипермаркете были обнаружены грубые нарушения трудового распорядка, товары с истёкшим сроком годности на полках и даже дохлые мухи.

Ранее Лайф писал, что агент "SHOT ПРОВЕРКИ" заснял на видео, как сотрудник одного из гипермаркетов "Лента" обсуждает подделку документов. Как выяснилось, речь шла о журнале с дезинфицирующими средствами.

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Юлия Коновалова
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