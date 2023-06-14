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14 июня, 20:43

В США не стали снижать базовую ставку

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5–5,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5–5,25% годовых. Об этом сообщается на сайте американского регулятора.

Решение было принято единогласно и совпало с большинством прогнозов аналитиков. По словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, регулятор не считает целесообразным снижение базовой процентной ставки в нынешнем году.

"Ни один член комитета не предлагает снизить предложение в этом году. Я не думаю, что это вообще будет рационально", — отметил он на пресс-конференции.

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Ранее Лайф писал, что в США повысили процентную ставку до максимума с 2006 года. Из принятого по итогам майского заседания решения следует, что в планах по-прежнему значится достижение максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне двух процентов.

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Freepik

Лариса Сафронова
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