В США не стали снижать базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5–5,25% годовых. Об этом сообщается на сайте американского регулятора.

Решение было принято единогласно и совпало с большинством прогнозов аналитиков. По словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, регулятор не считает целесообразным снижение базовой процентной ставки в нынешнем году.

"Ни один член комитета не предлагает снизить предложение в этом году. Я не думаю, что это вообще будет рационально", — отметил он на пресс-конференции.