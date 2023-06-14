В США не стали снижать базовую ставку
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5–5,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5–5,25% годовых. Об этом сообщается на сайте американского регулятора.
Решение было принято единогласно и совпало с большинством прогнозов аналитиков. По словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, регулятор не считает целесообразным снижение базовой процентной ставки в нынешнем году.
"Ни один член комитета не предлагает снизить предложение в этом году. Я не думаю, что это вообще будет рационально", — отметил он на пресс-конференции.
Ранее Лайф писал, что в США повысили процентную ставку до максимума с 2006 года. Из принятого по итогам майского заседания решения следует, что в планах по-прежнему значится достижение максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне двух процентов.
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