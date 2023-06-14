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14 июня, 20:53

После поножовщины в Южном Бутове возбуждено уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после нападения мужчины с ножом на семью в Москве

Уголовное дело возбуждено после поножовщины в московском районе Южное Бутово, где мужчина напал на жену и дочь. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

По данным следствия, потерпевшие сумели оказать активное сопротивление. Женщина с дочерью выбрались из квартиры и скрылись, а затем обратились за помощью. В настоящее время они находятся в безопасности.

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"Следователями столичного СК осмотрено место происшествия, допрошены очевидцы произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и медико-криминалистическая", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Напомним, ЧП произошло 14 июня на улице Южнобутовская на юго-западе Москвы. Мужчина ранил супругу с 19-летней дочерью, после чего забаррикадировался в квартире. Агрессор никого не впускал внутрь и угрожал покончить с собой. В результате он упал с балкона и с травмами был госпитализирован.

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Telegram / Столичный СК

Юлия Коновалова
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