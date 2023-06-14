После поножовщины в Южном Бутове возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после поножовщины в московском районе Южное Бутово, где мужчина напал на жену и дочь. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

По данным следствия, потерпевшие сумели оказать активное сопротивление. Женщина с дочерью выбрались из квартиры и скрылись, а затем обратились за помощью. В настоящее время они находятся в безопасности.

"Следователями столичного СК осмотрено место происшествия, допрошены очевидцы произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и медико-криминалистическая", — сказано в сообщении в телеграм-канале.