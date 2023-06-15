Испания не выдала визы молодёжной сборной РФ по борьбе на чемпионат Европы

Испания отказала в выдаче виз членам молодёжной сборной России по борьбе (до 20 лет) и специалистам для участия в чемпионате Европы, который будет проходить с 26 июня по 2 июля в городе Сантьяго-де-Компостела. Об этом газете "Известия" сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Ну что делать? Мы должны быть ещё сильнее. Всё равно здравый смысл восторжествует, Господь их вразумит и они поймут, что надо дружить, общаться, надо быть открытыми друг другу", — сказал он, добавив, что для развития спорта нужно, чтобы молодые люди делились друг с другом своими традиционными ценностями.