Испания не выдала визы молодёжной сборной РФ по борьбе на чемпионат Европы
Испания отказала в выдаче виз членам молодёжной сборной России по борьбе (до 20 лет) и специалистам для участия в чемпионате Европы, который будет проходить с 26 июня по 2 июля в городе Сантьяго-де-Компостела. Об этом газете "Известия" сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
"Ну что делать? Мы должны быть ещё сильнее. Всё равно здравый смысл восторжествует, Господь их вразумит и они поймут, что надо дружить, общаться, надо быть открытыми друг другу", — сказал он, добавив, что для развития спорта нужно, чтобы молодые люди делились друг с другом своими традиционными ценностями.
По мнению президента федерации, от отсутствия российской сборной больше всего потеряет сама Испания: борцовское сообщество всегда с радостью встречало российских и белорусских спортсменов, и это дорогого стоит.
А ранее в Международном союзе конькобежцев признали, что санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии привели к финансовым потерям из-за отсутствия доходов от рекламы из этих стран. Также упали рейтинги трансляций, в связи с чем затруднительно продлять действующие телевизионные контракты.