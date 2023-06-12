Россиян допустили к соревнованиям по ещё одному виду спорта

Исполнительный совет Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) одобрил начало процесса допуска спортсменов из РФ к соревнованиям под эгидой организации. Об этом сообщила пресс-служба IFSC. Такое же решение принято по атлетам из Белоруссии.

Как уточняется, российские и белорусские скалолазы будут выступать в качестве нейтральных спортсменов. При этом они должны получить соответствующие лицензии для регистрации на мероприятиях федерации.

"Решение исполнительного совета IFSC основано на рекомендациях целевой группы, представленных 7 июня, в которых говорится о принципах разделения спорта и политики и участия всех спортсменов в соревнованиях", — указано в сообщении.

Как уточняется, представители правительств и должностные лица из России и Белоруссии по-прежнему не могут посещать соревнования, а на территории государств не будут проходить мероприятия под эгидой IFSC. Также к состязаниям не допустят официальных лиц, включая судей. Международная федерация спортивного скалолазания отстранила от участия в соревнованиях спортсменов из РФ и Белоруссии, а также отменила все соревнования в этих странах в марте прошлого года.

Накануне Лайф писал, что Совет Международного союза конькобежцев принял решение о продлении статуса отстранённых спортсменов для граждан России и Белоруссии, несмотря на то что из-за этого ISU терпит довольно большие финансовые убытки на фоне отсутствия доходов от рекламы из двух государств.