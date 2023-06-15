В здании Общественной палаты РФ произошло короткое замыкание в электрощитовой

В здании Общественной палаты России в центре Москвы произошло короткое замыкание в электрощитовой. Об этом пишет SHOT.

В результате было сильное задымление. Возгорание ликвидировали экстренные службы. Никто не пострадал.

Обстановка у здания Общественной палаты РФ в Москве. Видео © LIFE