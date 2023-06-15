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14 июня, 23:42

В здании Общественной палаты РФ произошло короткое замыкание в электрощитовой

В здании Общественной палаты России в центре Москвы произошло короткое замыкание в электрощитовой. Об этом пишет SHOT.

В результате было сильное задымление. Возгорание ликвидировали экстренные службы. Никто не пострадал.

Обстановка у здания Общественной палаты РФ в Москве. Видео © LIFE

Три сотрудника пострадали при пожаре на Новочеркасской ГРЭС

Три сотрудника пострадали при пожаре на Новочеркасской ГРЭС

Ранее Лайф рассказывал о пожаре в ресторане "Армения" на Тверском бульваре в Москве. Его причиной стала вспышка жира на кухне.

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Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков
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