В здании Общественной палаты РФ произошло короткое замыкание в электрощитовой
В здании Общественной палаты России в центре Москвы произошло короткое замыкание в электрощитовой. Об этом пишет SHOT.
В результате было сильное задымление. Возгорание ликвидировали экстренные службы. Никто не пострадал.
Обстановка у здания Общественной палаты РФ в Москве. Видео © LIFE
Ранее Лайф рассказывал о пожаре в ресторане "Армения" на Тверском бульваре в Москве. Его причиной стала вспышка жира на кухне.
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