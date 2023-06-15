Австралия хочет вновь аннулировать договор аренды участка под Посольство РФ
Парламент Австралии может аннулировать аренду участка под новое Посольство РФ
Австралия планирует аннулировать договор аренды земельного участка для строительства здания Посольства России в Канберре, соответствующий законопроект правительство внесло в парламент страны. Об этом сообщает телеканал Sky News Australia.
Премьер-министр страны Энтони Албаниз рассчитывает, что депутаты не будут медлить и примут этот закон. По словам политика, власти приняли такие меры из соображений национальной безопасности: участок находится вблизи парламента, а это является угрозой.
Напомним, в августе 2022 года Австралия расторгла договор о сдаче земли России для строительства здания посольства. Однако в мае российская дипмиссия выиграла дело в федеральном суде, расторжение соглашения было признано недействительным и не имеющим юридической силы.
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