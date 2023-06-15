Австралия хочет вновь аннулировать договор аренды участка под Посольство РФ

Австралия планирует аннулировать договор аренды земельного участка для строительства здания Посольства России в Канберре, соответствующий законопроект правительство внесло в парламент страны. Об этом сообщает телеканал Sky News Australia.

Премьер-министр страны Энтони Албаниз рассчитывает, что депутаты не будут медлить и примут этот закон. По словам политика, власти приняли такие меры из соображений национальной безопасности: участок находится вблизи парламента, а это является угрозой.