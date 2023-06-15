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15 июня, 03:54

В США заявили о полной безуспешности контрнаступления ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ не добились успехов при контрнаступлении

Начавшееся контрнаступление ВСУ было безуспешным, украинские военные ничего не добились. Так заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире ютуб-канала Judging Freedom.

По его словам, основная цель Украины — взятие Мелитополя и выход к Азовскому морю. К настоящему моменту, однако, не нарушена и первая линия обороны РФ. Все "победы" киевского режима во время контрнаступления — это несколько разрушенных зданий в 15–25 километрах от неё. В целом Макгрегор считает украинское контрнаступление непродуманной авантюрой.

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Ранее Дуглас Макгрегор рассказал, что неудачи украинских войск привели к краху попыток обескровить Россию, несмотря на всю помощь Запада. Украинцы очень серьёзно проигрывают, и это приводит к тому, что НАТО сдаёт позиции самой грозной военной силы.

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t.me / Zelenskiy / Official

Лариса Сафронова
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