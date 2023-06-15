В США заявили о полной безуспешности контрнаступления ВСУ

По его словам, основная цель Украины — взятие Мелитополя и выход к Азовскому морю. К настоящему моменту, однако, не нарушена и первая линия обороны РФ. Все "победы" киевского режима во время контрнаступления — это несколько разрушенных зданий в 15–25 километрах от неё. В целом Макгрегор считает украинское контрнаступление непродуманной авантюрой.