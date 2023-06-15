В США заявили о полной безуспешности контрнаступления ВСУ
Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ не добились успехов при контрнаступлении
Начавшееся контрнаступление ВСУ было безуспешным, украинские военные ничего не добились. Так заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире ютуб-канала Judging Freedom.
По его словам, основная цель Украины — взятие Мелитополя и выход к Азовскому морю. К настоящему моменту, однако, не нарушена и первая линия обороны РФ. Все "победы" киевского режима во время контрнаступления — это несколько разрушенных зданий в 15–25 километрах от неё. В целом Макгрегор считает украинское контрнаступление непродуманной авантюрой.
Ранее Дуглас Макгрегор рассказал, что неудачи украинских войск привели к краху попыток обескровить Россию, несмотря на всю помощь Запада. Украинцы очень серьёзно проигрывают, и это приводит к тому, что НАТО сдаёт позиции самой грозной военной силы.
t.me / Zelenskiy / Official