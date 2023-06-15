В Крыму за ночь и утро сбили и заглушили девять беспилотников
Аксёнов: За ночь и утро в Крыму сбили и заглушили девять беспилотников
В Крыму за ночь и утро сбито и посажено девять беспилотников. Один из них сдетонировал в селе Докучаево, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
"За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано девять БПЛА: шесть аппаратов сбито силами ПВО, три заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево", — написал глава региона в телеграм-канале.
По словам Аксёнова, жертв нет, однако в ряде домов выбиты стёкла. Все службы выехали на место.
Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму системы ПВО сбили две баллистические ракеты. В результате атаки жертв и пострадавших не было.
t.me / Аксёнов Z 82 (архивное фото)