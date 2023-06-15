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15 июня, 03:44

В Крыму за ночь и утро сбили и заглушили девять беспилотников

Аксёнов: За ночь и утро в Крыму сбили и заглушили девять беспилотников

В Крыму за ночь и утро сбито и посажено девять беспилотников. Один из них сдетонировал в селе Докучаево, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано девять БПЛА: шесть аппаратов сбито силами ПВО, три заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево", — написал глава региона в телеграм-канале.

По словам Аксёнова, жертв нет, однако в ряде домов выбиты стёкла. Все службы выехали на место.

Крымчанин пошёл на рыбалку и обнаружил беспилотник

Крымчанин пошёл на рыбалку и обнаружил беспилотник

Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму системы ПВО сбили две баллистические ракеты. В результате атаки жертв и пострадавших не было.

Обложка ©

t.me / Аксёнов Z 82 (архивное фото)

Артур Лапсаков
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