В Крыму за ночь и утро сбили и заглушили девять беспилотников

В Крыму за ночь и утро сбито и посажено девять беспилотников. Один из них сдетонировал в селе Докучаево, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано девять БПЛА: шесть аппаратов сбито силами ПВО, три заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево", — написал глава региона в телеграм-канале.

По словам Аксёнова, жертв нет, однако в ряде домов выбиты стёкла. Все службы выехали на место.