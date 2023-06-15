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15 июня, 05:18

Два человека погибли при крушении мотодельтаплана в Челябинской области

<p>Упавший мотодельтаплан в Челябинской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/uraltransprok/3532" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Уральская транспортная прокуратура</a></p>

Упавший мотодельтаплан в Челябинской области. Обложка © Telegram / Уральская транспортная прокуратура

Два человека погибли при крушении мотодельтаплана на территории посёлка Совхозный в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

ЧП произошло 14 июня примерно в 20:50 (22:50 мск). Погибшим мужчинам было 35 и 37 лет. В ходе проверки оказалось, что услуги полётов осуществлял нелегальный перевозчик на самодельном летательном аппарате. Один из погибших получил полёт в подарок на день рождения. Проверку также проводит Златоустовская транспортная прокуратура.

Работа правоохранителей на месте падения мотодельтаплана. Видео © t.me / Центральное МСУТ СКР

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Юлия Коновалова
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