Два человека погибли при крушении мотодельтаплана в Челябинской области

Два человека погибли при крушении мотодельтаплана на территории посёлка Совхозный в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

ЧП произошло 14 июня примерно в 20:50 (22:50 мск). Погибшим мужчинам было 35 и 37 лет. В ходе проверки оказалось, что услуги полётов осуществлял нелегальный перевозчик на самодельном летательном аппарате. Один из погибших получил полёт в подарок на день рождения. Проверку также проводит Златоустовская транспортная прокуратура.

Работа правоохранителей на месте падения мотодельтаплана. Видео © t.me / Центральное МСУТ СКР