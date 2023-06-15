Полицейский из Хакасии получил срок за слив данных о работе коллег украинским наркодилерам

В Хакасии осудили бывшего полицейского за продажу информации украинским наркодилерам, сообщили в ГУ ФСБ по республике. Он с января 2021 года за взятки разглашал данные о проводимых правоохранителями мероприятиях по пресечению поставок запрещённых веществ на территорию региона.

"В Хакасии УФСБ совместно с ОРЧ СБ МВД пресечена противоправная деятельность одного из руководителей отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков органа внутренних дел", — говорится в опубликованном сообщении.

Дома у 35-летнего экс-полицейского были найдены синтетические наркотики в крупном размере. Он заключил сделку со следствием и приговором суда получил три года и три месяца заключения с лишением звания подполковника и права занимать должности на государственной службе сроком на 4 года.