Полицейский из Хакасии получил срок за слив данных о работе коллег украинским наркодилерам
В Хакасии полицейский получил три года колонии за продажу данных наркомагазину
В Хакасии осудили бывшего полицейского за продажу информации украинским наркодилерам, сообщили в ГУ ФСБ по республике. Он с января 2021 года за взятки разглашал данные о проводимых правоохранителями мероприятиях по пресечению поставок запрещённых веществ на территорию региона.
"В Хакасии УФСБ совместно с ОРЧ СБ МВД пресечена противоправная деятельность одного из руководителей отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков органа внутренних дел", — говорится в опубликованном сообщении.
Дома у 35-летнего экс-полицейского были найдены синтетические наркотики в крупном размере. Он заключил сделку со следствием и приговором суда получил три года и три месяца заключения с лишением звания подполковника и права занимать должности на государственной службе сроком на 4 года.
Лайф рассказывал, как в Свердловской области сотрудник ФСИН попался на перевозке наркотиков из-за волнения. Его машину остановили для проверки документов, а когда тот занервничал, решили осмотреть. Заведено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере".
ТАСС / Сергей Бобылев