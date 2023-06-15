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15 июня, 07:14

Полицейский из Хакасии получил срок за слив данных о работе коллег украинским наркодилерам

В Хакасии полицейский получил три года колонии за продажу данных наркомагазину

В Хакасии осудили бывшего полицейского за продажу информации украинским наркодилерам, сообщили в ГУ ФСБ по республике. Он с января 2021 года за взятки разглашал данные о проводимых правоохранителями мероприятиях по пресечению поставок запрещённых веществ на территорию региона.

"В Хакасии УФСБ совместно с ОРЧ СБ МВД пресечена противоправная деятельность одного из руководителей отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков органа внутренних дел", говорится в опубликованном сообщении.

Дома у 35-летнего экс-полицейского были найдены синтетические наркотики в крупном размере. Он заключил сделку со следствием и приговором суда получил три года и три месяца заключения с лишением звания подполковника и права занимать должности на государственной службе сроком на 4 года.

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Лайф рассказывал, как в Свердловской области сотрудник ФСИН попался на перевозке наркотиков из-за волнения. Его машину остановили для проверки документов, а когда тот занервничал, решили осмотреть. Заведено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере".

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ТАСС / Сергей Бобылев

Матвей Константинов
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