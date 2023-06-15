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15 июня, 07:29

ВСУ впервые атаковали Белоруссию дроном-камикадзе

Белорусские пограничники сбили украинский дрон в Гомельской области

Белорусские пограничники уничтожили ударный беспилотник ВСУ в конце мая в Гомельской области. Об этом сообщил государственный пограничный комитет республики и показал момент обнаружения дрона.

Белорусские пограничники уничтожили ударный беспилотник ВСУ. Видео © t.me / Пограничный комитет Беларуси

"Инцидент произошёл в конце прошлого месяца. В Лоевском районе пограничный наряд услышал звук двигателя беспилотного летательного аппарата. Впоследствии в небе был обнаружен беспилотник, двигавшийся с украинской территории в тыл Республики Беларусь", уточнили в ведомстве.

Пограничники нанесли удар по вражескому беспилотнику, в результате чего у него сдетонировало закреплённое взрывное устройство. Погранкомитет показал обломки сбитого БПЛА.

Белорусские пограничники обратились к украинцам на "языке борща"

Белорусские пограничники обратились к украинцам на "языке борща"

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о видеокадрах уничтожения российскими войсками немецкого танка Leopard в ходе спецоперации на Украине. По словам белорусского лидера, боевая машина ВСУ буквально разлетелась на мелкие куски после попадания снаряда.

Обложка ©

t.me / Пограничный комитет Беларуси

Татьяна Миссуми
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