Погибшая в Новосибирске женщина перед смертью назвала причину падения крана
Причиной падения строительного крана в Новосибирске стал отказ тормозов
Место падения строительного крана в Новосибирске. Обложка © Telegram / Прокуратура Новосибирской области
Причиной падения башенного крана на стройке в Новосибирске стали нерабочие тормоза. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на очевидцев трагедии.
По словам местного жителя Артёма, около девяти утра кран поехал разгружать фуру со стёклами, однако сошёл с рельс. Крановщица кричала стропальщикам, что отказали тормоза. В итоге сделать ничего не получилось — стрела была пустая, зацепить не успели, отметил очевидец. После падения женщина ещё около 20 минут была жива, тяжело дышала.
"Рабочие начали вызывать спецслужбы, паники не было. В 9:07 были вызваны спецслужбы, около 9:30 – 9:35 приехали спасатели, затем ещё спустя минут 10–15 приехала скорая помощь. Автомобили повреждены сильно. Кран упал рядом с машиной, где стояли люди, их не задело", — уточнил Артём.
Напомним, сегодня утром в Новосибирске башенный кран упал на припаркованные автомобили на строительной площадке жилого комплекса в Октябрьском районе. В результате происшествия погибла работница. Также оказались повреждены около пяти автомобилей.