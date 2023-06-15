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15 июня, 07:31

Погибшая в Новосибирске женщина перед смертью назвала причину падения крана

Причиной падения строительного крана в Новосибирске стал отказ тормозов

<p>Место падения строительного крана в Новосибирске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/prokuratura_nso/2035" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Новосибирской области</a></p>

Место падения строительного крана в Новосибирске. Обложка © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

Причиной падения башенного крана на стройке в Новосибирске стали нерабочие тормоза. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на очевидцев трагедии.

По словам местного жителя Артёма, около девяти утра кран поехал разгружать фуру со стёклами, однако сошёл с рельс. Крановщица кричала стропальщикам, что отказали тормоза. В итоге сделать ничего не получилось — стрела была пустая, зацепить не успели, отметил очевидец. После падения женщина ещё около 20 минут была жива, тяжело дышала.

"Рабочие начали вызывать спецслужбы, паники не было. В 9:07 были вызваны спецслужбы, около 9:30 – 9:35 приехали спасатели, затем ещё спустя минут 10–15 приехала скорая помощь. Автомобили повреждены сильно. Кран упал рядом с машиной, где стояли люди, их не задело", — уточнил Артём.

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Напомним, сегодня утром в Новосибирске башенный кран упал на припаркованные автомобили на строительной площадке жилого комплекса в Октябрьском районе. В результате происшествия погибла работница. Также оказались повреждены около пяти автомобилей.

Николь Вербер
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