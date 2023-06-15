Погибшая в Новосибирске женщина перед смертью назвала причину падения крана

Причиной падения башенного крана на стройке в Новосибирске стали нерабочие тормоза. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на очевидцев трагедии.

По словам местного жителя Артёма, около девяти утра кран поехал разгружать фуру со стёклами, однако сошёл с рельс. Крановщица кричала стропальщикам, что отказали тормоза. В итоге сделать ничего не получилось — стрела была пустая, зацепить не успели, отметил очевидец. После падения женщина ещё около 20 минут была жива, тяжело дышала.

"Рабочие начали вызывать спецслужбы, паники не было. В 9:07 были вызваны спецслужбы, около 9:30 – 9:35 приехали спасатели, затем ещё спустя минут 10–15 приехала скорая помощь. Автомобили повреждены сильно. Кран упал рядом с машиной, где стояли люди, их не задело", — уточнил Артём.